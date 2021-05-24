Главред издания Baza Могутин объяснил причину своего задержания
Участие в несанкционированной акции 21 апреля стало причиной вчерашнего задержания главного редактора издания Baza Никиты Могутина. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.
«Меня обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля», — сказал он.
По его словам, ему продемонстрировали соответствующие видеоматериалы, где он гуляет по Тверской в период несанкционированных протестов. По информации журналиста, надетый на нем жилет и обилие техники правоохранителей «не смутили».
Могутин также рассказал о просьбе полицейских продемонстрировать все «митинговые» документы — редакционное задание, пресс-карту. Однако документы он с собой не взял, поскольку, по его словам, задержание производили по совершенно другому делу. «Не знал, зачем иду, так-то меня в угоне обвиняли», — уточнил он.