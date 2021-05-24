Главред издания Baza Могутин объяснил причину своего задержания

Основателя и главного редактора издания Baza Могутина задержали в Москве вечером 23 мая. По информации Baza, автомобиль главреда остановили сотрудники правоохранительных органов, однако причин задержания сразу не указали. Издание не исключало, что задержание могло быть связано с работой Могутина на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.

Около полуночи Могутина отпустили. По его словам, он так и не смог понять причин задержания. «С меня взяли обязательство о явке завтра, я должен приехать в отдел полиции. И что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске», — сказал он.

После митингов 21 апреля телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы» также сообщали, что к их сотрудникам приходили полицейские, а некоторых из них задерживали. В Кремле говорили, что это связано с тем, что кто-то из участников несанкционированной акции предъявлял удостоверение сотрудника СМИ, не являясь им.