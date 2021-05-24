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Дело Навального ,  
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Главред издания Baza Могутин объяснил причину своего задержания

Никита Могутин
Никита Могутин (Фото: nmogutin / Facebook)

Участие в несанкционированной акции 21 апреля стало причиной вчерашнего задержания главного редактора издания Baza Никиты Могутина. Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

«Меня обвиняют в участии в несанкционированной акции 21 апреля», — сказал он.

По его словам, ему продемонстрировали соответствующие видеоматериалы, где он гуляет по Тверской в период несанкционированных протестов. По информации журналиста, надетый на нем жилет и обилие техники правоохранителей «не смутили».

Могутин также рассказал о просьбе полицейских продемонстрировать все «митинговые» документы — редакционное задание, пресс-карту. Однако документы он с собой не взял, поскольку, по его словам, задержание производили по совершенно другому делу. «Не знал, зачем иду, так-то меня в угоне обвиняли», — уточнил он.

Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции
Политика
Никита Могутин

Основателя и главного редактора издания Baza Могутина задержали в Москве вечером 23 мая. По информации Baza, автомобиль главреда остановили сотрудники правоохранительных органов, однако причин задержания сразу не указали. Издание не исключало, что задержание могло быть связано с работой Могутина на митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального 21 апреля.

Около полуночи Могутина отпустили. По его словам, он так и не смог понять причин задержания. «С меня взяли обязательство о явке завтра, я должен приехать в отдел полиции. И что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске», — сказал он.

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После митингов 21 апреля телеканал «Дождь» и радиостанция «Эхо Москвы» также сообщали, что к их сотрудникам приходили полицейские, а некоторых из них задерживали. В Кремле говорили, что это связано с тем, что кто-то из участников несанкционированной акции предъявлял удостоверение сотрудника СМИ, не являясь им.

задержание СМИ Москва журналист
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