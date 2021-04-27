Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля

Алексей Коростелев (Фото: gottfreidlenz / Instagram)

Корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева задержали по подозрению в участии в несанкционированной акции 21 апреля в Москве. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным «Дождя», сотрудники полиции пришли в квартиру к журналисту около 07:00 27 апреля. Они объявили, что на Коростелева составят протокол об участии в акции 21 апреля (ст. 20.2 КоАП). После этого его доставили в ОВД «Левобережный».

Журналист сообщил телеканалу, что в отделении ему показали видео с акции, на котором якобы заснят он. Однако корреспондент «Дождя» заверил, что его нет на показанных кадрах.

Коростелев подтвердил РБК, что его доставили в «Левобережный» и обещали его «скоро отпустить».