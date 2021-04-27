Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля

В ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что в пресс-службу такая информация не поступала.
Позднее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что к корреспонденту радиостанции, освещавшему акцию 21 апреля, также пришли домой полицейские. От него потребовали прийти в отделение с редакционным заданием от 21 апреля и пресс-картой.
Несогласованная акция протеста прошла в Москве и других городах России 21 апреля. Поводом для ее проведения послужило ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, а также требование прокуратуры признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны Минюстом иноагентами) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.
По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека.
Ранее писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за его участия в акции в поддержку Навального 21 апреля. К заслуженному учителю России, историку Тамаре Эйдельман также пришел участковый с повесткой по делу о несогласованной акции в Москве. По ее словам, это связано с публикацией в социальных сетях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.
Алексею Навальному 2 февраля заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорили к 2,5 года колонии за то, что тот не отмечался в инспекции, в том числе во время лечения и реабилитации в Германии.
В колонии Навальный пожаловался на боли в спине и ноге. Он объявил голодовку 31 марта, объяснив это тем, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи.
В УФСИН заверили, что заключенному оказывается необходимая медицинская помощь. В апреле служба анонсировала его перевод в больницу.