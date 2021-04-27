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Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля

Алексей Коростелев
Алексей Коростелев (Фото: gottfreidlenz / Instagram)

Корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева задержали по подозрению в участии в несанкционированной акции 21 апреля в Москве. Об этом сообщается на сайте телеканала.

По данным «Дождя», сотрудники полиции пришли в квартиру к журналисту около 07:00 27 апреля. Они объявили, что на Коростелева составят протокол об участии в акции 21 апреля (ст. 20.2 КоАП). После этого его доставили в ОВД «Левобережный».

Журналист сообщил телеканалу, что в отделении ему показали видео с акции, на котором якобы заснят он. Однако корреспондент «Дождя» заверил, что его нет на показанных кадрах.

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Коростелев подтвердил РБК, что его доставили в «Левобережный» и обещали его «скоро отпустить».

В ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что в пресс-службу такая информация не поступала.

Позднее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что к корреспонденту радиостанции, освещавшему акцию 21 апреля, также пришли домой полицейские. От него потребовали прийти в отделение с редакционным заданием от 21 апреля и пресс-картой.

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Несогласованная акция протеста прошла в Москве и других городах России 21 апреля. Поводом для ее проведения послужило ухудшение состояния здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, а также требование прокуратуры признать Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (признаны Минюстом иноагентами) и штабы оппозиционера экстремистскими организациями.

По данным «ОВД-Инфо», за участие в несогласованном митинге 21 апреля по всей России были задержаны 1984 человека.

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Ранее писателя Дмитрия Быкова вызвали в полицию из-за его участия в акции в поддержку Навального 21 апреля. К заслуженному учителю России, историку Тамаре Эйдельман также пришел участковый с повесткой по делу о несогласованной акции в Москве. По ее словам, это связано с публикацией в социальных сетях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

Алексею Навальному 2 февраля заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» и приговорили к 2,5 года колонии за то, что тот не отмечался в инспекции, в том числе во время лечения и реабилитации в Германии.

В колонии Навальный пожаловался на боли в спине и ноге. Он объявил голодовку 31 марта, объяснив это тем, что ему отказывают в доступе к медицинской помощи.

В УФСИН заверили, что заключенному оказывается необходимая медицинская помощь. В апреле служба анонсировала его перевод в больницу.

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