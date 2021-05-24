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Дело Навального ,  
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Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции

Основателя и главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я так до сих пор и не понимаю, почему я здесь оказался. С меня взяли обязательство о явке завтра, я должен приехать в отдел полиции. И что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске», — сказал Могутин.

Могутин сообщил о своем задержании вечером 23 мая. Он рассказал, что его остановили на улице и доставили в ОВД «Китай-город». При этом в полиции ему не объяснили, с чем связано задержание. Позже Могутин написал в своем Telegram-канале, что сотрудник полиции сказал ему: «За митинги, похоже, участвовали в них?».

Основателя и главного редактора издания Baza Могутина задержали в Москве
Общество
Фото:Никита Могутин / Telegram-канал Никиты Могутина

Еще один основатель Baza Анатолий Сулейманов отметил, что полицейские «не могут разобраться» в причинах задержания журналиста.

Baza не исключила, что задержание связано с работой Могутина на митинге 21 апреля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По данным Telegram-канала, Могутин освещал эту акцию в составе съемочной группы, но редакция Baza заранее подавала все необходимые документы на освещение митингов.

После митингов 21 полицейские пришли домой к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVi, «Медузы» (Минюст внес издание в список СМИ-иноагентов), «Радио Свободы» (также попало в список иноагентов). Также правоохранители пришли к корреспонденту РБК Евгении Кузнецовой, работавшей на несогласованной акции.

В Кремле допустили, что это связано с тем, что кто-то из участников несанкционированной акции предъявил удостоверение сотрудника СМИ, не являясь им.

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