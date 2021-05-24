Главного редактора Baza отпустили из отдела полиции

Основателя и главного редактора Telegram-канала Baza Никиту Могутина отпустили из отдела полиции под обязательство о явке. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я так до сих пор и не понимаю, почему я здесь оказался. С меня взяли обязательство о явке завтра, я должен приехать в отдел полиции. И что-то мне там объяснят и расскажут, почему я вдруг оказался в розыске», — сказал Могутин.

Могутин сообщил о своем задержании вечером 23 мая. Он рассказал, что его остановили на улице и доставили в ОВД «Китай-город». При этом в полиции ему не объяснили, с чем связано задержание. Позже Могутин написал в своем Telegram-канале, что сотрудник полиции сказал ему: «За митинги, похоже, участвовали в них?».

Еще один основатель Baza Анатолий Сулейманов отметил, что полицейские «не могут разобраться» в причинах задержания журналиста.