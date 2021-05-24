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Политика ,  
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В Белоруссии не увидели снижения трафика после посадки самолета Ryanair

Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

В «Белаэронавигации» не ощутили снижения авиатрафика через Белоруссию после того, как самолет Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадили в Минске. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Олег Казючиц, передает «РИА Новости».

«Все в штатном режиме, мы не ощущаем [снижения авиатрафика], трафик идет в обычном режиме», — сказал Казючиц.

По словам Казючица, в «Белаэронавигации» не получали уведомлений от авиакомпаний о прекращении транзитных перелетов через воздушное пространство республики.

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Роман Протасевич

23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находился Протасевич и его девушка. Самолет совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании от белорусских диспетчеров. Для сопровождения пассажирского самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.

Проверка безопасности в аэропорту Минска не выявила в самолете ничего подозрительного, и спустя пять часов ему разрешили продолжить полет. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за ложного сообщения о бомбе по ч.1 ст. 340 УК.

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Фото:EPA / ТАСС

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Протасевича и его девушку задержали. Против основателей NEXTA Протасевича и Степана Путило возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков, КГБ страны внес их в список террористов. Протасевич в сентябре объявил, что уходит из проекта. В октябре прошлого года белорусский суд признал Telegram-канал NEXTA Live, который освещает протесты в республике, и его логотип экстремистскими.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила отказаться от полетов после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Министр транспорта Латвии Талис Линкайтс охарактеризовал ситуацию как «неординарную» и порождающую множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве. Премьер Польши потребовал от Евросоюза запретить полеты в воздушном пространстве Белоруссии.

Белоруссия Минск самолет задержание Ryanair
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