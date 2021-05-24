В Белоруссии не увидели снижения трафика после посадки самолета Ryanair

Фото: Darius Mataitis / imago-images.de / Global Look Press

В «Белаэронавигации» не ощутили снижения авиатрафика через Белоруссию после того, как самолет Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, посадили в Минске. Об этом заявил заместитель генерального директора компании Олег Казючиц, передает «РИА Новости».

«Все в штатном режиме, мы не ощущаем [снижения авиатрафика], трафик идет в обычном режиме», — сказал Казючиц.

По словам Казючица, в «Белаэронавигации» не получали уведомлений от авиакомпаний о прекращении транзитных перелетов через воздушное пространство республики.

23 мая в Минске экстренно сел самолет авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс, на борту которого находился Протасевич и его девушка. Самолет совершил аварийную посадку в Минске из-за сообщения о минировании от белорусских диспетчеров. Для сопровождения пассажирского самолета был поднят истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29.