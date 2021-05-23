В Минобороны сообщили о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

Боевики террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России) планируют провокацию на западе сирийской провинции Идлиб накануне президентских выборов. Об этом сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, передает ТАСС.

«В российский Центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» провокации в западной части провинции Идлиб с использованием отравляющих веществ», — сказал Карпов.

Он рассказал, что 23 мая боевики в сопровождении представителей организации «Белые каски» доставили в район населенного пункта Джиср-эш-Шугур шесть емкостей с отравляющими веществами, предположительно, с хлором. По словам Карпова, они готовят инсценировку химической атаки и «ее последствий в виде жертв и пострадавших среди местных жителей».

Президентские выборы в Сирии назначены на 26 мая. Предыдущие выборы главы государства, на которых победил Башар Асад, состоялись в 2014 году.