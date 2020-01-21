Небензя заявил об интересе ООН к новым фактам о химатаке в Сирии

Новая информация о химической атаке в сирийском городе Думе в апреле 2018 года, которую представила Россия на неформальной встрече Совбеза ООН 20 января, вызвала интерес у членов организации. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Были практически все послы — члены Совета Безопасности, выступали более 25 делегаций. Дискуссия получилась очень заинтересованной», — рассказал он.

Небензя отметил, что дискуссия по «формуле Аррии» (неформальной встрече участников СБ ООН) «получила большой резонанс». По его словам, российская сторона привела новые факты и поставила вопрос о необходимости расследования инцидента в Думе.

Постпред также заявил, что стандарты ответственной за расследование Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), «к сожалению, в последнее время не всегда соблюдаются».

Во время встречи Россия привела показания жителей сирийского города, которые рассказывали об отсутствии в больницах пострадавших от химического оружия. Директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, выступающий с докладом, отметил, что эксперты ОЗХО пытались поставить под сомнение результаты первоначального расследования по инциденту в Думе, но их мнение было проигнорировано.