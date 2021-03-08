Российские военные предупредили о провокации с химатакой в Сирии

В Сирии террористы из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в Российской Федерации) планируют провокацию с применением химического оружия. Об этом говорится в брифинге Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны России.

«Террористы планируют провести в специально построенном лагере в населенном пункте Кбана провинции Идлиб инсценировку химической атаки с привлечением жителей провинции в качестве жертв и пострадавших для обвинения правительственных сил Сирии в применении химического оружия против мирного населения», — говорится в сообщении.

Ранее о возможной химатаке в Сирии сообщалось в сентябре. Согласно сообщению Минобороны, атака планировалась возле населенного пункта Кансафра.