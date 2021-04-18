Парламент Сирии назначил дату президентских выборов

Народный совет Сирии (Фото: Syrian.Peoples.Assembly / Facebook)

Президентские выборы в Сирии пройдут 26 мая. Об этом заявил председатель Народного совета (парламента) республики Хаммуда Сабаг, передает SANA.

«Прием документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнется 19 апреля и будет продолжаться 10 дней — по 28 апреля», — сообщил он.

Предыдущие президентские выборы, на которых победил Башар Асад, прошли в 2014 году.

Летом прошлого года в Сирии состоялись выборы в парламент. На них победила коалиция сторонников Асада «Национальный прогрессивный фронт». Она заняла 177 из 250 мест. Явка на них составила 33%.