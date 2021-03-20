Минобороны сообщило о готовящейся инсценировке химической атаки в Сирии

Боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация запрещена в Российской Федерации) готовят провокации с применением отравляющих веществ на северо-востоке сирийской провинции Идлиб. Об этом в ходе брифинга рассказал заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Александр Карпов.

«По имеющимся сведениям, боевики планируют инсценировать химатаку в районе населенного пункта Китиан», — сказал Карпов. По его словам, провокация направлена на то, чтобы обвинить официальные власти Сирии в атаке на мирное население.

Ранее в начале марта в Минобороны России предупредили о возможной провокации с применением химического оружия в населенном пункте Кбана провинции Идлиб. И тогда, по словам представителя оборонного ведомства, за атакой могла стоять «Хайят Тахрир аш-Шам».