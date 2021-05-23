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Протесты в Белоруссии ,  
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Париж и Лондон осудили власти Белоруссии из-за посадки самолета в Минске

Доминик Рааб
Доминик Рааб (Фото: George Cracknell Wright / Keystone Press Agency / Global Look Press)

МИД Великобритании пригрозил властям Белоруссии серьезными последствиями из-за экстренной посадки самолета с основателем Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске. Об этом сообщил в Twitter глава МИД королевства Доминик Рааб.

«Мы координируем свои действия с нашими союзниками. Этот неслыханный поступок Лукашенко будет иметь серьезные последствия», — заявил он.

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Роман Протасевич

Рааб указал, что Лондон встревожен сообщениями об аресте Протасевича и обстоятельствами, которые привели к его вынужденной посадке в Минске.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан написал в Twitter, что власти Белоруссии должны без промедления разрешить пассажирам рейса покинуть аэропорт Минска. «Угон белорусскими властями Ryanair неприемлем. Необходима твердая и единая реакция европейцев», — отмечается в сообщении.

Ранее освободить Протасевича призвали власти Германии, Польши, Литвы, Австрии. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также попросил Европейский совет 24 мая рассмотреть введение санкций против Белоруссии, включая ограничение полетов белорусских авиакомпаний. Президент Литвы Гитанас Науседа попросил союзников по НАТО и ЕС отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации».

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Белоруссия Великобритания Франция Минск экстренная посадка самолета
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