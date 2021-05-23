МИД Польши вызвал посла Белоруссии из-за посадки самолета в Минске

Белорусского посла в Польше вызвали в МИД республики из-за экстренно севшего в Минске самолета Ryanair и задержания бывшего на борту основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское агентство печати.

«Я попросил министра иностранных дел принять решительные меры в этом вопросе. Посла Беларуси в Варшаве немедленно вызвали в министерство иностранных дел», — указал он.

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