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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург объяснил облегченный постковидный синдром у вакцинированных

У тех, кто сделал прививку против коронавируса, но заразился, постковидный синдром будет проходить легче, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«[В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — пояснил Гинцбург.

Врач-иммунолог Владимир Болибок, говоря о вероятности повторно заболеть COVID-19, в разговоре с РБК отметил, что заражение во второй раз с любым титром антител маловероятно. Однако если титр высокий, то заболевание в будет протекать легче или бессимптомно. «Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет, на наличие которого мы не тестируем. Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть», — объяснил Болибок.

По его словам, у людей с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммуносупрессивные препараты, вероятность заболеть повторно выше.

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в свою очередь сообщил, что у людей с дефектами иммунной системы антитела могут вырабатываться, но не срабатывать.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Сам Гинцбург ранее говорил, что после вакцинации «Спутником V», созданным его центром, заражение коронавирусом не исключено — 8% вакцинированных находятся в зоне риска. Однако вакцина защищает от тяжелых последствий инфекции, отмечал он. Директор центра им. Н. Ф. Гамалеи выразил надежду, что иммунитет после прививки «Спутником V» сможет сохраняться пожизненно. «У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — говорил Гинцбург.

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В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что пока нет уверенности в том, что «если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», поэтому важно сдавать тесты на COVID-19 даже вакцинированным.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Александр Гинцбург вакцинация коронавирус
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