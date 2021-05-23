Гинцбург объяснил облегченный постковидный синдром у вакцинированных

У тех, кто сделал прививку против коронавируса, но заразился, постковидный синдром будет проходить легче, сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«[В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», — пояснил Гинцбург.

Врач-иммунолог Владимир Болибок, говоря о вероятности повторно заболеть COVID-19, в разговоре с РБК отметил, что заражение во второй раз с любым титром антител маловероятно. Однако если титр высокий, то заболевание в будет протекать легче или бессимптомно. «Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет, на наличие которого мы не тестируем. Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть», — объяснил Болибок.

По его словам, у людей с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммуносупрессивные препараты, вероятность заболеть повторно выше.

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН Михаил Костинов в свою очередь сообщил, что у людей с дефектами иммунной системы антитела могут вырабатываться, но не срабатывать.