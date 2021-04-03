Гинцбург оценил симптомы у привитого «Спутником V» президента Аргентины

Александр Гинцбург (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Симптомы, характерные для коронавирусной инфекции, у президента Аргентины Альберто Фернандеса указывают на гриппоподобный синдром. Об этом «РИА Новости» заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее 62-летний президент Аргентины сообщил, что после повышения температуры до 37,3°C и головной боли он сдал тест на антиген к COVID-19 и получил положительный результат. Сейчас он ждет результат ПЦР-теста.

«Те симптомы, о которых сообщается, — это гриппоподобный синдром, это не исключено. Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», — отметил Гинцбург.

По его словам, после вакцинации российским препаратом заражение коронавирусом не исключено — 8% привитых находятся в зоне риска. Тем не менее «Спутник V» защищает от тяжелых последствий инфекции, подчеркнул Гинцбург.



Альберто Фернандес сделал прививку от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V» 21 января этого года.