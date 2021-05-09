Врачи оценили риск повторно заразиться COVID-19 при высоком титре антител

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У пациента с любым титром антител вероятность повторно заболеть коронавирусом крайне низкая, так как любые антитела при любом титре обладают защитными свойствами. Об этом РБК сообщил врач-иммунолог Владимир Болибок.

«Если у человека после болезни был низкий титр антител, а потом они вообще исчезли, он может заразиться. Но, во-первых, это маловероятно, а во-вторых, он будет болеть не в тяжелой форме», — сказал он.

«Чем выше титр антител, тем менее вероятно, что человек заразится и заболеет. Но основой противовирусного иммунитета является клеточный иммунитет, на наличие которого мы не тестируем. Наличие антител говорит о том, что иммунная система человека знакома с этим возбудителем, но, если у него ослаблен клеточный иммунитет, он все равно может заболеть. Если титр высокий, болезнь будет проходить в легкой или бессимптомной форме», — уточнил Болибок.

По словам Болибока, у людей с онкологическими или аутоиммунными заболеваниями, которые принимают иммуносупрессивные препараты, вероятность заразиться выше, но по поводу тяжелой формы нет однозначного ответа.

Врач объяснил, что тяжелую форму заболевания вызывает цитокиновый шторм, который развивается при достаточно высокой активности иммунитета. «У таких людей чаще развивается так называемый длинный ковид — постковидный синдром, но шансы заболеть тяжело у них такие же, как у всех остальных», — сказал Болибок.