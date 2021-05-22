Мишустин назвал победой создание эффективных вакцин от COVID в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Создание эффективных вакцин от коронавируса — это победа России, достигнутая благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на марафоне «Новое Знание».

«Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал он.

Премьер особо отметил вакцина «Спутник V», которую он назвал «одной из самых востребованных в мире». «Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность», — заявил Мишустин.

В конце прошлого года Мишустин заявил, что благодаря экспорту вакцины Россия может улучшить показатели несырьевого экспорта.