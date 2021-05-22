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Пандемия коронавируса ,  
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Мишустин назвал победой создание эффективных вакцин от COVID в России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Создание эффективных вакцин от коронавируса — это победа России, достигнутая благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на марафоне «Новое Знание».

«Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — сказал он.

Премьер особо отметил вакцина «Спутник V», которую он назвал «одной из самых востребованных в мире». «Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в 70 странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность», — заявил Мишустин.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце прошлого года Мишустин заявил, что благодаря экспорту вакцины Россия может улучшить показатели несырьевого экспорта.

В апреле Мишустин отметил, что Россия лучше других стран справляется с трудностями, вызванными пандемией коронавируса. При этом премьер сообщил, что необходимо дать людям как можно больше информации о прививочной кампании, развивать медицинскую реабилитацию и активнее внедрять цифровые методы в систему здравоохранения.

В России зарегистрированы препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» разработки Центра Чумакова. В начале мая была зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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Эффективность «Спутник V» оценивается в 97%, препарата от британско-шведской AstraZeneca — 70%, вакцина от Pfizer/BioNTech — 90%, Moderna — 94,1%.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцинация вакцины Спутник V Михаил Мишустин Спутник Лайт
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