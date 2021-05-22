«Роскосмос» назвал место в России для посадки ступени ракет
Многоразовые первые ступени ракет-носителей «Амур-СПГ» при запуске с космодрома Восточный планируется сажать неподалеку от города Алдан в Якутии. Об этом говорится в презентации, показанной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко на форуме «Новое знание», передает «РИА Новости».
Согласно презентации, «район управляемого падения блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-СПГ» будет северо-западнее Алдана.
В «Роскосмосе» ожидают, что живучесть первой ступени «Амур-СПГ» составит десять пусков. В будущем она должна заменить все ракеты семейства «Союз-2».
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал планы России создать ракету-носитель «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, рекомендовав стремиться к «полной многоразовости».