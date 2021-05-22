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Технологии и медиа ,  
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«Роскосмос» назвал место в России для посадки ступени ракет

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Многоразовые первые ступени ракет-носителей «Амур-СПГ» при запуске с космодрома Восточный планируется сажать неподалеку от города Алдан в Якутии. Об этом говорится в презентации, показанной исполнительным директором госкорпорации по перспективным программам и науке Александром Блошенко на форуме «Новое знание», передает «РИА Новости».

Согласно презентации, «район управляемого падения блока первой ступени ракеты-носителя «Союз-СПГ» будет северо-западнее Алдана.

В «Роскосмосе» ожидают, что живучесть первой ступени «Амур-СПГ» составит десять пусков. В будущем она должна заменить все ракеты семейства «Союз-2».

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Илон Маск

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал планы России создать ракету-носитель «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью, рекомендовав стремиться к «полной многоразовости».

Впервые о начале проектирования ракеты с многоразовыми ступенями Рогозин объявил в мае 2019 года на лекции в МГУ. Он говорил, что возвращаемая ракета сможет выводить на орбиту 9 т полезной нагрузки, а двигатели будут работать на сжиженном природном газе (СПГ).

В апреле 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что российские многоразовые ступени для ракет среднего класса, возможно, будут садиться не «свечкой», как у Маска, а «по-самолетному».

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Американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования.

Роскосмос Россия посадка ракета
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