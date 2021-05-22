«Роскосмос» назвал место в России для посадки ступени ракет

Впервые о начале проектирования ракеты с многоразовыми ступенями Рогозин объявил в мае 2019 года на лекции в МГУ. Он говорил, что возвращаемая ракета сможет выводить на орбиту 9 т полезной нагрузки, а двигатели будут работать на сжиженном природном газе (СПГ).

В апреле 2020 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что российские многоразовые ступени для ракет среднего класса, возможно, будут садиться не «свечкой», как у Маска, а «по-самолетному».

Американская компания SpaceX Илона Маска сажает отработавшие первые ступени ракет Falcon на сушу или морскую платформу для повторного использования.