Илон Маск назвал освоение Луны и Марса следующим шагом после МКС

Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

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Следующим логическим шагом после создания МКС должно быть строительство базы на Луне и базы и города на Марсе, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск на форуме «Новое знание», передает корреспондент РБК.

По мнению Маска, у Международной космической станции есть важная функция по обеспечению сотрудничества в космосе. «Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы этого вопроса», — сказал глава SpaceX.

«Земля — это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели», — процитировал Маск слова ученого Константина Циолковского.