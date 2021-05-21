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Илон Маск назвал освоение Луны и Марса следующим шагом после МКС

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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images)

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Следующим логическим шагом после создания МКС должно быть строительство базы на Луне и базы и города на Марсе, заявил глава Tesla и SpaceX Илон Маск на форуме «Новое знание», передает корреспондент РБК.

По мнению Маска, у Международной космической станции есть важная функция по обеспечению сотрудничества в космосе. «Но нужно при этом не застревать на каких-то вопросах в сфере астронавтики. Мне кажется, нам нужно пойти за пределы этого вопроса», — сказал глава SpaceX.

«Земля — это колыбель человечества, но мы не можем все время оставаться в колыбели», — процитировал Маск слова ученого Константина Циолковского.

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Политика
Илон Маск

Ранее Маск сказал, что добраться до Марса непросто, также много людей может умереть в начале колонизации планеты. При этом он указал на то, что в проекте будут участвовать только добровольцы и их уже много. «Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс — самое подходящее для него место», — заявил Маск. По мнению основателя SpaceX, покорение Марса, как и других планет, необходимо для выживания человечества.

В прошлом году Маск говорил, что его компания сможет впервые доставить человека на Марс через шесть лет. Отправка беспилотной миссии SpaceX на Марс планируется в течение двух лет.

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К 2050 году предприниматель планирует отправить на Марс 1 млн человек. Для этого понадобится флот из 1 тыс. звездолетов, уточнял он. По словам Маска, он готов предоставлять ссуды и рабочие места на Марсе тем, кто не сможет позволить себе оплатить перелет.

Маск назвал сроки высадки человека на Марсе
Технологии и медиа
Илон Маск

SpaceX в следующем году запустит к Луне спутник по контракту, оплаченному криптовалютой Dogecoin. «SpaceX запустит спутник Doge-1 на Луну в следующем году. Миссия оплачена в Doge», — написал Маск. На сайте компании уточняется, что запуск запланирован на первый квартал 2022 года.

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