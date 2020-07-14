«Роскосмос» объявил о начале работ по ракете на метановом двигателе

Ракета семейства «Союз-2» (Фото: «Роскосмос» / Global Look Press)

Государственная корпорация «Роскосмос» разработает коммерческую ракету с двигателем на сжиженном природном газе, она должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства «Союз-2», — отмечается в сообщении.

В конце июня о планах «Роскосмоса» разработать на космодроме Восточный ракету-носитель среднего класса на метане и жидком кислороде говорили источники ТАСС в ракетно-космической отрасли. Они уточняли, что госкорпорация утвердила техническое задание на эскизный проект нового ракетного комплекса.

О планах создать ракету многоразового использования, которая будет работать на метане, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил еще в мае 2019 года.