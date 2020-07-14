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«Роскосмос» объявил о начале работ по ракете на метановом двигателе

Ракета семейства «Союз-2»
Ракета семейства «Союз-2» (Фото: «Роскосмос» / Global Look Press)

Государственная корпорация «Роскосмос» разработает коммерческую ракету с двигателем на сжиженном природном газе, она должна заменить ракеты семейства «Союз-2». Об этом говорится в Twitter «Роскосмоса».

«Разворачиваются работы по новой коммерческой ракете среднего класса с метановым двигателем, которая придет на смену легендарным ракетам семейства «Союз-2», — отмечается в сообщении.

В «Роскосмосе» сообщили о сроках полетов за пределы Солнечной системы
Общество
Дмитрий Рогозин

В конце июня о планах «Роскосмоса» разработать на космодроме Восточный ракету-носитель среднего класса на метане и жидком кислороде говорили источники ТАСС в ракетно-космической отрасли. Они уточняли, что госкорпорация утвердила техническое задание на эскизный проект нового ракетного комплекса.

О планах создать ракету многоразового использования, которая будет работать на метане, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин объявил еще в мае 2019 года.

Ракеты-носители серии «Союз-2», которые заменит будущая разработка, используют керосин и жидкий кислород.

Корпорация также заявила о форсировании работ по созданию «водородной» тяжелой ракеты «Ангара-А5В». Она должна быть разработана не позже 2025 года.

Ракета-носитель «Ангара-5В» использует три ступени, первые две используют в качестве топлива керосин и кислород, последняя — кислород и водород. Ракета находится на стадии проектной проработки. В 2018 году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что первый запуск «Ангары-А5В» с космодрома Восточный намечен на 2026 год.

Зимой 2019 года Рогозин указал, что до 2023 года России «крайне важно» перейти на новую ракетно-космическую технику. «Тогда Россия снова сможет претендовать на лидерские позиции в гражданском космосе», — отмечал Рогозин.

Теги: Роскосмос, ракета
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