Захарова оценила позицию Вены о нежелании Москвы вести диалог с ЕС

Александр Шалленберг (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Евросоюз хочет диалога с Россией, но Москва не заинтересована в этом, не соответствуют действительности. Об этом в Facebook написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ранее в субботу в эфире радиостанции О1 Шалленберг сказал, что ЕС хочет наладить диалог с Москвой. «Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что другая сторона этого тоже хочет. Однако мы получаем соответствующие сигналы из Москвы, что у нее нет такой заинтересованности», — говорил министр.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — заявила в ответ Захарова.

О фактически разрушенных отношениях между Москвой и Брюсселем глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял еще в феврале. В марте он обвинил ЕС в уничтожении политического диалога. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с этими утверждениями и отметил сближение России и Китая, вызывающее у Европы озабоченность.