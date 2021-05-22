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Высылки дипломатов ,  
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Захарова оценила позицию Вены о нежелании Москвы вести диалог с ЕС

Александр Шалленберг
Александр Шалленберг (Фото: Leonhard Foeger / Reuters)

Слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что Евросоюз хочет диалога с Россией, но Москва не заинтересована в этом, не соответствуют действительности. Об этом в Facebook написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Ранее в субботу в эфире радиостанции О1 Шалленберг сказал, что ЕС хочет наладить диалог с Москвой. «Мы хотим каналы для диалога, но для этого необходима ответная реакция, что другая сторона этого тоже хочет. Однако мы получаем соответствующие сигналы из Москвы, что у нее нет такой заинтересованности», — говорил министр.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями», — заявила в ответ Захарова.

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Политика

О фактически разрушенных отношениях между Москвой и Брюсселем глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял еще в феврале. В марте он обвинил ЕС в уничтожении политического диалога. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился с этими утверждениями и отметил сближение России и Китая, вызывающее у Европы озабоченность.

Очередной виток ухудшения отношений между Москвой и Брюсселем произошел в апреле и мае, после того как Чехия обвинила российские спецслужбы во взрывах на военных складах в деревне Врбетица в 2014 году. После этого произошли взаимные высылки дипломатов, к которым присоединились и другие европейские страны.

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер заявил, что из-за скандала с Прагой отношения ЕС и России ухудшились, однако пока что «не достигли дна». Боррель говорил, что страны ЕС солидарны с Чехией, но не хотят дальнейшей эскалации напряженности в отношениях с Москвой.

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Австрия Россия Евросоюз Мария Захарова
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