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Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожившем отношения с Россией ЕС

Неделю назад Лавров заявил, что у России нет отношений с ЕС, а вся структура диалога уничтожена Брюсселем. Боррель выразил несогласие с этим и указал на сближение Москвы с Пекином, укрепляющих независимость от Запада
Сергей Лавров (слева) и Жозеп Боррель
Сергей Лавров (слева) и Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом он написал в своем блоге.

«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.

Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И. В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель.

Боррель сообщил о введении санкций против России по его предложению
Политика
Жозеп Боррель

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», — считает глава европейской дипломатии.

По его мнению, одним из ключевых аспектов в двусторонних отношениях Москвы и Пекина является энергетика, так как Китаю нужны нефть и газ, которые он импортирует, в том числе из России. «Тем временем Москва стремится диверсифицировать свой экспорт энергоресурсов за пределы ЕС, учитывая наши обязательства по переходу на энергоносители и общую напряженность в наших отношениях», — добавил он.

Как отметил Боррель, сделать это будет нелегко, учитывая огромные инвестиции в инфраструктуру, необходимые для диверсификации. «Пекин также разрабатывает соглашения с энергетическими державами Центральной Азии, которая является традиционной зоной влияния России», — считает политик.

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При этом он подчеркнул, что было бы неправильно анализировать взаимосвязь между Россией и Китаем только с экономической точки зрения. Китайско-российское сближение основано, прежде всего, на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают «вмешательством» в свои внутренние дела, заключил Боррель.

Лавров указал КНР на попытки Запада доминировать любыми средствами
Политика
Сергей Лавров

Неделю назад Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД КНР Ван И заявил, что у России «с Евросоюзом как с организацией отношений нет, вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя». Как отмечал российский министр, Россия будет готова к контактам по наращиванию взаимодействия с ЕС, когда Брюссель сочтет нужным устранить «аномалию» в двусторонних отношениях, а диалог при этом должен идти на основе равноправия и поиска баланса интересов.

«Ну, а пока на западном фронте у нас без перемен, на Востоке у нас, по-моему, очень интенсивная повестка дня, которая с каждым годом становится все богаче», — указал Лавров, добавив, что Россия и Китай отвергают «геополитические игры» и односторонние нелегитимные санкции, «к которым все чаще прибегают западные страны».

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Михаил Юшков Михаил Юшков
Жозеп Боррель Сергей Лавров Евросоюз Китай двусторонние отношения
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