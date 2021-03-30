Боррель ответил на слова Лаврова об уничтожившем отношения с Россией ЕС

Неделю назад Лавров заявил, что у России нет отношений с ЕС, а вся структура диалога уничтожена Брюсселем. Боррель выразил несогласие с этим и указал на сближение Москвы с Пекином, укрепляющих независимость от Запада

Сергей Лавров (слева) и Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Евросоюз уничтожил отношения с Москвой. Об этом он написал в своем блоге.

«Как верховный представитель ЕС, я могу лишь сожалеть об этом шаге и выразить свое явное несогласие с этим необоснованным утверждением», — отреагировал Боррель на слова российского министра.

Вместе с тем, по его словам, Россия сближается с Китаем. Он напомнил, что недавно Лавров встречался в Китае со своим коллегой Ван И. В рамках встречи оба министра заявили о намерениях укрепить свою техническую независимость от Запада, а также призвали не вмешиваться в их суверенные дела, добавил Боррель.

«Москва и Пекин используют очень похожий язык, говоря о Западе или США. Однако мы должны внимательно проанализировать, что ими движет. Например, экономически две страны хотят повысить свою независимость от Запада, но они не играют в одной лиге, и Китай явно имеет преимущество», — считает глава европейской дипломатии.