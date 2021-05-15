Евросовет назвал эскалацией введение Россией списка недружественных стран

Введение списка недружественных России стран — шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Об этом в Twitter заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия» — очередной шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Усилия по внесению раздора в ЕС тщетны», — говорится в сообщении.

Мишель выразил «полную солидарность» с Чехией, а также призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничил возможность диппредставительств недружественных России стран заключать трудовые договоры с «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации».