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Высылки дипломатов ,  
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Евросовет назвал эскалацией введение Россией списка недружественных стран

Введение списка недружественных России стран — шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Об этом в Twitter заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

«Решение российского правительства о «государствах, совершающих недружественные действия» — очередной шаг к эскалации и подрыв дипломатических отношений. Усилия по внесению раздора в ЕС тщетны», — говорится в сообщении.

Мишель выразил «полную солидарность» с Чехией, а также призвал Россию «полностью соблюдать Венскую конвенцию».

МИД Чехии оценил включение в перечень недружественных России стран
Политика
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничил возможность диппредставительств недружественных России стран заключать трудовые договоры с «физическими лицами, находящимися на территории Российской Федерации».

Такие меры последовали после того, как Чехия в середине апреля решила выслать из страны 18 российских дипломатов. Решение о высылке дипломатов приняли также США, Словакия, Болгария, Польша и прибалтийские страны.

14 мая правительство опубликовало список недружественных стран. В него вошли только США и Чехия.

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