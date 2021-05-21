Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ)

Позиция США и стран Прибалтики напоминает поведение дворовых хулиганов. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на марафоне «Новое знание».

Лавров отметил постоянные требования стран Балтии о санкциях в отношении России в обмен на американскую защиту.

Лавров привел в пример ситуацию во дворе, в котором он рос. По его словам, среди ребят всегда был один «главный хулиган». «А вокруг него — как рыбы-прилипалы у акулы. И вот они (хулиганы. — РБК) подбегали к новенькому: «Дай десять копеек», и когда им отвечали негативно, тут уже выходил главный пацан, как бы уже обеспечивал суверенитет своей территории», — рассказал дипломат.

Это не первый раз, когда глава российского МИД сравнивает поведение США на мировой арене с «главным хулиганом». В апреле Лавров заявил, что США всегда всех строят и наказывают, но Россия готова за себя постоять.