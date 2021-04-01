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Политика ,  
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Лавров сравнил США с «главным хулиганом» во дворе

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США на международной арене ведут себя как «главный хулиган», который всех строит и наказывает, а Россия, хоть и не ищет конфронтации, готова за себя постоять. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

«Всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги, <...> но проходило два, три, четыре года, и эти маленькие пацаны подрастали и становились способными отвечать», — привел аналогию отношений США и России министр.

Он добавил, что в России не ищут конфронтации со Штатами и в этом случае «ей даже подрастать не надо». По его словам, президент Путин неоднократно выражал готовность работать с США в интересах народов двух стран и в интересах международной безопасности.

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Ранее Лавров заявлял, что западные политики все чаще выдвигают необоснованные обвинения и изобретают «небылицы», пытаясь отстоять свои геополитические позиции. В конце прошлого года президент России Владимир Путин говорил, что Россия является «белой и пушистой» по сравнению со странами Запада.

В опубликованной США стратегии по нацбезопасности говорилось, что Россия играет «подрывную роль» на мировой арене. По мнению Вашингтона, Москва, а также Пекин прикладывают значительные усилия, чтобы «проверить сильные стороны США и помешать защищать их интересы и интересы союзников по всему миру».

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