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Науседа назвал США гарантом сдерживания России в Прибалтике

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что США помогают сдерживать «российскую угрозу» в Прибалтике. Об этом он сказал во время Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

«Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Важно, чтобы силы НАТО в Литве были максимально подготовлены», — сказал Науседа.

Президент добавил, что географическое и геополитическое положение Литвы требуют максимально эффективного использования ресурсов. Он также отметил, что сигнал о том, что любое нарушение безопасности и суверенитета стран Балтии вызовет решительную реакцию и месть, является сильным сдерживающим фактором.

В декабре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс одобрил оборонный план по Балтике и Польше, который ранее блокировала Турция. Анкара требовала в обмен на свое согласие поддержку в борьбе против курдских вооруженных формирований YPG.

Осенью на территории Литвы недалеко от границы с Белоруссией были размещены американские танки. Тогда Науседа заявлял, что они необходимы не для устрашения Минска, а для защиты граждан его страны.

Теги: Литва, США, Россия
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