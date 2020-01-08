Экс-глава МИД Латвии заявил о роли США в отношениях Прибалтики с Россией

Экс-глава МИД Латвии заявил о роли США в отношениях Прибалтики с Россией

Отношения стран Прибалтики с Россией зависят от позиции США, заявил экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия.

Недружественное отношение Латвии к России экс-глава МИД объяснил опасениями санкций со стороны Соединенных Штатов. «Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции», — сказал он. Юрканс привел в пример ограничения со стороны США против компаний, участвующих в проекте строительства газопровода «Северный поток-2».

По мнению экс-главы латвийского МИД, после президентских выборов в США в 2020 году ситуация не изменится и Латвия не пойдет на сближение с Россией.

В то же время Юрканс предрек снижение роли Евросоюза в мировой политике. По его мнению, эта структура «разваливается», и в будущем произойдет «регионализация» ЕС.

В июне 2019 года в конгресс США внесли законопроект о сдерживании России в Прибалтике. По мнению автора законопроекта, члена палаты представителей из Техаса, Эстония, Латвия и Литва особо уязвимы для российской агрессии. Он допустил развертывание в регионе мобильных систем ПВО большой дальности.