Лавров заявил об отсутствии доказательств по обвинениям США

Энтони Блинкен (крайний слева) и Сергей Лавров (крайний справа) во время встречи с государственным (Фото: МИД РФ)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог предоставить доказательства претензий, которые Вашингтон выдвигает к Москве. О деталях встречи глав дипломатических ведомств в Рейкьявике рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в выступлении на марафоне «Новое знание», передает корреспондент РБК.

По словам главы МИДа, претензии США к России чаще всего касаются вмешательства в выборы или хакерских взломов «каких-то важных систем». Также Лавров сказал главе Госдепартамента, что за все годы обвинений американской стороной не было представлено никаких доказательств.

«Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», — сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что по ходу встречи главы дипломатических ведомств двух стран были откровенны и внимательно излагали свои позиции и претензии.

Российский министр также рассказал о недовольстве многих стран тем фактом, что Россия сейчас занимает «позиции в мире, которые все уважают». Поэтому, по его словам, эти страны пытаются препятствовать России в сферах экономики и военно-технического сотрудничества.