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Лавров заявил об отсутствии доказательств по обвинениям США

Энтони Блинкен (крайний слева) и Сергей Лавров (крайний справа) во время встречи с государственным
Энтони Блинкен (крайний слева) и Сергей Лавров (крайний справа) во время встречи с государственным (Фото: МИД РФ)

Госсекретарь США Энтони Блинкен не смог предоставить доказательства претензий, которые Вашингтон выдвигает к Москве. О деталях встречи глав дипломатических ведомств в Рейкьявике рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров в выступлении на марафоне «Новое знание», передает корреспондент РБК.

По словам главы МИДа, претензии США к России чаще всего касаются вмешательства в выборы или хакерских взломов «каких-то важных систем». Также Лавров сказал главе Госдепартамента, что за все годы обвинений американской стороной не было представлено никаких доказательств.

«Ответы странные, что вы сами, мол, все знаете, мы не можем вам ничего сказать, это секретно и так далее», — сообщил министр.

При этом он подчеркнул, что по ходу встречи главы дипломатических ведомств двух стран были откровенны и внимательно излагали свои позиции и претензии.

Российский министр также рассказал о недовольстве многих стран тем фактом, что Россия сейчас занимает «позиции в мире, которые все уважают». Поэтому, по его словам, эти страны пытаются препятствовать России в сферах экономики и военно-технического сотрудничества.

Лавров привел в пример действия американцев, когда их не устроила работа «Всемирного антидопингового агентства». Он указал, что США создали свой «акт Родченкова», который предполагает проверку на допинг любого спортсмена, который победил американцев на международных соревнованиях. «Понимаете, это уже настолько потеря чувства реального. И я очень надеюсь, что это пройдет», — резюмировал глава МИД России.

«Акт Родченкова» был одобрен сенатом США в ноябре 2020 года и подразумевает уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Так, нарушителям грозит тюремное заключение на срок не более десяти лет и штраф в размере $250 тыс. для физических лиц или $1 млн для юридических.

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Встреча Лаврова и Блинкена повысила шансы российско-американского саммита
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Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Встреча глав дипведомств двух стран состоялась 19 мая в Рейкьявике, где они обсудили три категории вопросов — возможности для выправления ситуации с работой дипломатических учреждений, стратегическую стабильность и сотрудничество при региональных конфликтах. «Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы», — сказал Лавров после переговоров.

Санкционная политика США в отношении России продолжается уже восемь лет. Последний раз новые санкции вводились 15 апреля, когда президент Джо Байден подписал указ «О блокировке собственности за определенные вредительские действия правительства Российской Федерации». Тогда Россию обвинили в попытке подрыва демократических выборов в США, причастности к хакерским атакам на инфраструктуру, транснациональной коррупции и нарушении территориальной целостности других стран. В ответ Россия решила выслать десять американских дипломатов.

Энтони Блинкен Сергей Лавров США новости
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