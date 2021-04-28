В Кремле исключили ограничение работы «Медузы» из-за статуса иноагента

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Признание «Медузы» СМИ-иноагентом в России не воспрепятствует работе издания. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Мы принимаем к сведению это решение Минюста. Оно подлежит выполнению», — сказал Песков. «Вы можете продолжать деятельность [в случае признания иноагентом]. И вы вправе запросить у Минюста аргументацию», — добавил он.

По его словам, в Кремле ценят профессионализм журналистов каждого СМИ, однако подчеркнул, что современный медиарынок построен так, что исчезновение любого издания не будет сильно ощутимо.

Минюст России 23 апреля внес «Медузу» в перечень СМИ, выполняющих функции иностранного агента. В реестр внесли компанию SIA «Medusa Project», которая зарегистрирована в Латвии.