В Москве в кафе произошла массовая драка граждан Киргизии и Таджикистана

Фото: Никита Попов / РБК

В кафе на проспекте Вернадского в Москве произошел конфликт, после него госпитализировали шесть человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Источники «Интерфакса» и ТАСС уточнили, что в драке участвовали граждане Киргизии и Таджикистана, всего 15 человек. «Конфликт разгорелся в кафе национальной кухни на почве личной неприязни и носит бытовой характер», — сказал собеседник «Интерфакса».

В главке полиции рассказали, что сообщение о конфликте в кафе поступило в службу «02» в 23:09 18 мая. По приезде сотрудники скорой помощи госпитализировали шесть человек, а сотрудниками полиции были задержаны и доставлены в отделение еще девять граждан.

Нарушителей проверили по базам, двух человек привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП России (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил режима пребывания в Российской Федерации), наказание по которой предусматривают штраф до 7 тыс. руб. или административное выдворение за пределы России. Еще семь человек привлечены по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство), которая предусматривает штраф до 1 тыс. руб. или административный арест на срок до 15 суток.

РБК направил запросы в посольства Киргизии и Таджикистана в России.