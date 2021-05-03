Киргизия и Таджикистан отвели силы от границы
Киргизия и Таджикистан отвели дополнительные силы от границы, сообщает 24.kg со ссылкой на Государственную пограничную службу республики.
Ситуация на границе остается стабильной. За прошедшую ночь никаких инцидентов не зафиксировано, отмечает портал.
Пограничники патрулируют линию киргизско-таджикскую границы.
Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана обострилась в конце апреля. Изначально конфликт возник после того, как военные установили камеры видеонаблюдения на спорной территории — рядом с пунктом распределения воды «Головной». Местные жители попросили их убрать, но получили отказ. После этого между сторонами завязалась драка. Позже в конфликт вступили военные обеих стран.