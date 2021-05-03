Киргизия и Таджикистан отвели силы от границы

По данным Минздрава Киргизии, в ходе вооруженного конфликта более 30 человек погибли, свыше сотни пострадали. Таджикистан сообщал о 90 раненых и десяти погибших. Однако сторонам удалось договориться о прекращении огня.

Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил 1 и 2 мая днями национального траура по погибшим. Накануне Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск.