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Общество ,  
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Manizha выступила в полуфинале Евровидения

Певица Manizha, которая представляет Россию на Евровидении выступила в первом полуфинале. Видео с ее выступлением опубликовано на сайте конкурса.

«Manizha представила Россию в первом полуфинале «Евровидения-2021» с песней Russian Woman («русская женщина». — РБК)», — говорится в сообщении на сайте.

Свою песню певица исполнила в русской национальной одежде.

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Фото:Ольга Тупоногова-Волкова

В качестве представителя России на Евровидении 29-летняя Manizha выбрали зрители на всенародном голосовании, которое проводил «Первый канал». За нее проголосовали 39,7% человек. Сама певица приехала в Россию из Таджикистана. Свою известность она получила благодаря авторским музыкальным видео и каверам, которые она публиковала в Instagram.

После оглашения результатов Manizha подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню певицы «бессмысленной», заявив, что это «троллизм в отношении российских женщин».

Автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» направила обращение главе СК Александру Бастрыкину с требованием «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». В организации посчитали, что певица в тексте искажет этот образ, выставляет его в негативном свете. По мнению представителей «Ветеранских вестей», из-за таджикского происхождения Manizha возможен конфликт между таджиками и русскими. В апреле комитет начал проверку песни.

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Сама певица заявила о своем праве называть себя русской. Она выразила надежду, что ее творчество приведет к принятию закона о защите женщин и детей от домашнего насилия.

В апреле клип Manizha на песню «Russian Woman» набрал 6,7 млн просмотров на YouTube-канале «Евровидения-2021», став самым популярным среди роликов всех участников.

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