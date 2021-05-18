Manizha выступила в полуфинале Евровидения

После оглашения результатов Manizha подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. Так, спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала песню певицы «бессмысленной», заявив, что это «троллизм в отношении российских женщин».

Автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» направила обращение главе СК Александру Бастрыкину с требованием «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». В организации посчитали, что певица в тексте искажет этот образ, выставляет его в негативном свете. По мнению представителей «Ветеранских вестей», из-за таджикского происхождения Manizha возможен конфликт между таджиками и русскими. В апреле комитет начал проверку песни.

Сама певица заявила о своем праве называть себя русской. Она выразила надежду, что ее творчество приведет к принятию закона о защите женщин и детей от домашнего насилия.

В апреле клип Manizha на песню «Russian Woman» набрал 6,7 млн просмотров на YouTube-канале «Евровидения-2021», став самым популярным среди роликов всех участников.