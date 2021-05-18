Manizha выступила в полуфинале Евровидения
Певица Manizha, которая представляет Россию на Евровидении выступила в первом полуфинале. Видео с ее выступлением опубликовано на сайте конкурса.
«Manizha представила Россию в первом полуфинале «Евровидения-2021» с песней Russian Woman («русская женщина». — РБК)», — говорится в сообщении на сайте.
Свою песню певица исполнила в русской национальной одежде.
В качестве представителя России на Евровидении 29-летняя Manizha выбрали зрители на всенародном голосовании, которое проводил «Первый канал». За нее проголосовали 39,7% человек. Сама певица приехала в Россию из Таджикистана. Свою известность она получила благодаря авторским музыкальным видео и каверам, которые она публиковала в Instagram.