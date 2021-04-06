СК начал проверку после жалобы на песню Manizha

Manizha (Манижа Сангин) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следователи начали проверку песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha, с которой она представит Россию на «Евровидении», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Manizha «Русская женщина», — сказал собеседник агентства.

О том, что следователи проводят проверку по факту обращения с просьбой проверить песню Manizha, также сообщает агентство «Москва».

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и СК России, а также представителю «Первого канала».