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СК начал проверку после жалобы на песню Manizha

Manizha (Манижа Сангин)
Manizha (Манижа Сангин) (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следователи начали проверку песни Russian Woman («Русская женщина») певицы Manizha, с которой она представит Россию на «Евровидении», после обращения АНО «Ветеранские вести». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В Останкинском следственном отделе 5 апреля зарегистрирован материал проверки на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды в песне певицы Manizha «Русская женщина», — сказал собеседник агентства.

О том, что следователи проводят проверку по факту обращения с просьбой проверить песню Manizha, также сообщает агентство «Москва».

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД по Москве и СК России, а также представителю «Первого канала».

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Manizha (Манижа Сангин)

В середине марта АНО «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СК Александру Бастрыкину. В нем организация призвала «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины», которая якобы содержится в видеозаписи выступления с песней Russian Woman.

По мнению авторов обращения, в номере русским женщинам и русскому народу приписывается «заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ», что противоречит норме Конституции о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Также указывается, что из-за таджикского происхождения певицы «вполне прогнозируемо провоцируется конфликтная ситуация» между представителями двух народов.

«Ветеранские вести» попросили возбудить дело по ст. 282 УК (о возбуждении ненависти) и пресечь распространение видеоролика. После этого официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что следователи рассмотрят обращение организации.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию на нем представит Manizha с песней Russian Woman. Ее поддержали 39,7% участников всенародного голосования, в результате которого россияне должны были выбрать своего представителя на конкурсе.

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