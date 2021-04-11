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Manizha заявила о праве называть себя русской женщиной

Manizha (Манижа Сангин)
Manizha (Манижа Сангин) (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Певица таджикского происхождения Manizha (Манижа Сангин), которая поедет на «Евровидение» в 2021 году от России, пожаловалась на волну критики после победы на российском голосовании и заявила, что у нее есть право называть себя русской женщиной. Об этом она рассказала в интервью британской газете The Guardian.

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала она.

СК начал проверку после жалобы на песню Manizha
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Manizha (Манижа Сангин)

Певица отметила, что научилась справляться с потоком оскорблений в интернете, начавшимся после того, как стало известно, что Manizha будет представлять Россию на музыкальном конкурсе. По словам исполнительницы, если бы она сломалась из-за своих ненавистников и проявила слабость, это доказало бы их правоту. Manizha добавила, что ее мотивируют молодые фанаты и ради них она намерена справиться со своей целью до конца.

«Больше всего я хочу, чтобы все это искусство, все эти песни, все мои слова привели к принятию закона, который защитил бы женщин и детей от домашнего насилия», — отметила она.

Клип Manizha стал самым популярным среди участников «Евровидения-2021»
Общество
Manizha (Манижа Сангин)

Manizha заявила, что, по ее мнению, ситуация с отсутствием толерантности и насилием в обществе в России постепенно улучшается. По ее словам, борьба с ксенофобией, включая скандал с «Евровидением», парадоксальным образом помогла ей почувствовать себя в России как дома.

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Manizha выступит с песней Russian Woman на «Евровидении» 18 мая. В ходе отбора «Первого канала» она обошла группы «2Маши» и Therr Maitz.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Manizha «бредом» и предложила запросить у «Первого канала» информацию о процедуре голосования. Канал в ответ заявил, что песня была выбрана честным голосованием.

АНО «Ветеранские вести» попросила СК проверить песню Manizha и «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины». Следователи рассмотрят обращение организации.

«Евровидение» Россия певица
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