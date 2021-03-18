СК рассмотрит жалобу на песню представительницы России на «Евровидении»

Манижа Сангин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следственный комитет рассмотрит обращение общественной организации, которая пожаловалась на песню певицы Манижи Сангин (выступает под псевдонимом Manizha) «Русская женщина». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петрова, передает ТАСС.

Позднее, 16 марта, АНО «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СК Александру Бастрыкину. В нем организация призвала «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины», которая якобы содержится в видеозаписи выступления с песней Russian Woman российской представительницы на «Евровидении».

Авторы указали, что в номере «публично атрибутируется русским женщинам (русскому народу) заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ», что противоречит норме Конституции о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Кроме того, в письме указано, что из-за таджикского происхождения певицы «вполне прогнозируемо провоцируется конфликтная ситуация между представителями русского и таджикского народа».

Организация попросила возбудить дело по ст. 282 УК (о возбуждении ненависти) и пресечь распространение видеоролика с выступлением Manizha.