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Общество ,  
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СК рассмотрит жалобу на песню представительницы России на «Евровидении»

Манижа Сангин
Манижа Сангин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Следственный комитет рассмотрит обращение общественной организации, которая пожаловалась на песню певицы Манижи Сангин (выступает под псевдонимом Manizha) «Русская женщина». Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петрова, передает ТАСС.

Позднее, 16 марта, АНО «Ветеранские вести» опубликовала открытое обращение председателю СК Александру Бастрыкину. В нем организация призвала «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины», которая якобы содержится в видеозаписи выступления с песней Russian Woman российской представительницы на «Евровидении».

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Певица Manizha

Авторы указали, что в номере «публично атрибутируется русским женщинам (русскому народу) заведомо искаженный, уничижительный, эстетически и социально негативный образ», что противоречит норме Конституции о защите государством культурной самобытности всех народов и этнических общностей. Кроме того, в письме указано, что из-за таджикского происхождения певицы «вполне прогнозируемо провоцируется конфликтная ситуация между представителями русского и таджикского народа».

Организация попросила возбудить дело по ст. 282 УК (о возбуждении ненависти) и пресечь распространение видеоролика с выступлением Manizha.

РБК направил запрос в пресс-службу ГСУ СК РФ и обратился за комментарием к менеджеру Manizha.

С этой песней Manizha будет представлять Россию на «Евровидении». Ее поддержали 39,7% участников всенародного голосования, в результате которого россияне должны были выбрать своего представителя на конкурсе. Результаты объявили 8 марта. 

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Manizha стала известной благодаря публикации авторских музыкальных видеороликов и каверов в Instagram. Кроме того, она борется с домашним насилием. При участии певицы было запущено приложение, которое должно помочь жертве «позвать на помощь и найти место, где укрыться».

В 2019 году Manizha стала амбассадором фонда «Подари жизнь», а в прошлом году — послом доброй воли ООН по делам беженцев.

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