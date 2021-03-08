«Первый канал» назвал представителя России на «Евровидении-2021»

Помимо музыкальной деятельности Manizha борется с домашним насилием. В частности, в 2019 году певица и ее команда запустили приложение SILSILA, которое «поможет позвать на помощь и найти место, где укрыться», сообщается в его описании в AppStore.

С 2019 года Manizha является амбассадором фонда «Подари жизнь», с 2020-го — послом доброй воли ООН по делам беженцев.

В 2020 году Россию на «Евровидении» должна была представить группа Little Big с песней Uno, однако конкурс отменили в связи с пандемией коронавируса. Клип на эту песню стал абсолютным рекордсменом по количеству просмотров на YouTube-канале «Евровидения». 8 марта лидер группы Little Big Илья Прусикин заявил, что группа не будет участвовать в отборе.

В 2021 году «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая. Формат проведения конкурса изменят в зависимости от ситуации с COVID-19, сообщили организаторы. По базовому сценарию, число зрителей в зале будет ограничено, а те артисты, которые не приедут в Роттердам, смогут прислать записи своих выступлений.