«Первый канал» назвал представителя России на «Евровидении-2021»
Россию на «Евровидении-2021» представит певица Manizha, сообщил «Первый канал» со ссылкой на результаты всенародного голосования.
Участие певицы Manizha в конкурсе поддержали 39,7% проголосовавших. Ее соперники, группы «2Маши» и Therr Maitz, набрали 35,7 и 24,6% соответственно.
На конкурсе Manizha выступит с песней Russian Woman («Русская женщина»).
Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет. Широкую известность ей принесла публикация авторских музыкальных видео и каверов в Instagram.