Вирусологи оценили совет менять маски раз в полчаса в жару

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Менять маску раз в 20–30 минут, как советует управление Роспотребнадзора по Чувашии, избыточно, сказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Раз в полчаса менять маску, думаю, избыточно. То, что Роспотребнадзор рекомендует это, конечно, правильно, но если пенсионер проводит много времени на улице, то это какая сумма натекает, менять раз в 20–30 минут», — сказал он.

По словам инфекциониста, менять маску надо раз в четыре часа. «Если они испачкана или стала влажной, то менять ее надо сразу, например в тех условиях, когда зимой человек вошел в помещение», — отметил Малышев.

Он подчеркнул, что главное — не допускать увлажнения маски, а также чтобы на ней не было грязи.