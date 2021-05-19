Вирусологи оценили совет менять маски раз в полчаса в жару
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Менять маску раз в 20–30 минут, как советует управление Роспотребнадзора по Чувашии, избыточно, сказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.
«Раз в полчаса менять маску, думаю, избыточно. То, что Роспотребнадзор рекомендует это, конечно, правильно, но если пенсионер проводит много времени на улице, то это какая сумма натекает, менять раз в 20–30 минут», — сказал он.
По словам инфекциониста, менять маску надо раз в четыре часа. «Если они испачкана или стала влажной, то менять ее надо сразу, например в тех условиях, когда зимой человек вошел в помещение», — отметил Малышев.
Он подчеркнул, что главное — не допускать увлажнения маски, а также чтобы на ней не было грязи.
Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский также считает, что маску следует менять, как только она увлажняется. Также вирусолог добавил, что не нужно носить маску целый день.
«Насчет предложения менять маску раз в 20–30 минут — давайте посмотрим на вещи трезво. Давайте будем относиться к этому с пониманием, всем, наверное, понятно, что большинство людей делать этого не будут», — заявил Аграновский.
Ранее пресс-служба управления Роспотребнадзора по Чувашии опубликовала правила использования масок в жаркую погоду. Согласно рекомендациям, необходимо надевать новую маску раз в 20–30 минут, причем лучше носить светлую маску, которая в отличие от темной не будет притягивать тепло и создавать риск перегрева. Что касается материала, в ведомстве рекомендуют выбирать маски из тонкого хлопка, марли или медицинские. Кроме того, маска не должна быть тугой, чтобы обеспечивать пространство между ртом и тканью.
Обязательный масочный режим на всей территории действует с октября 2020 года согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, до этого его действие в регионах регламентировалось главами субъектов Российской Федерации. В Московской области губернатор Андрей Воробьев подписал постановление об обязательном ношении масок или респираторов в местах общего пользования еще 1 мая, в Москве масочный режим действует с 12 мая 2020 года.
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К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом