Роспотребназдзор указал на неспособность масок нарушить теплообмен в жару

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Ношение средств индивидуальной защиты в жару не грозит получением теплового удара, так как маски не нарушают теплообмен существенно. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Не нужно бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты. Существенно нарушить теплообмен маска не может», — сообщил в ведомстве.

Также Роспотребнадзор рекомендует в жаркую погоду выбирать маски светлого цвета и чаще их менять, чтобы эффективность защиты на снижалась из-за влажности.

Как в России развивается эпидемия коронавируса Динамика ежедневно выявляемых новых случаев заражения и регистрация летальных случаев К началу мая ежедневный объем тестирования на вирус достиг 200 тыс. тестов в сутки, к концу мая – 300 тыс. тестов в сутки. К зиме объемы тестирования стали достигать 500 тыс. в сутки. Увеличение числа тестов привело к росту числа диагностированных носителей вируса Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

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