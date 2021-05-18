В Белоруссии началась внезапная проверка ракетных войск
В Белоруссии стартовала проверка ракетных войск Вооруженных сил республики. Об этом сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
В ведомстве уточнили, что проверка стала внезапной. К ней привлекут воинские части и подразделения комплексов тактических ракет «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Полонез», «Смерч», «Ураган».
«Всего будет задействовано до 100 единиц техники и свыше 500 человек личного состава», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что после подготовки войска выполнят учебно-боевые задачи, в том числе по нанесению ракетных ударов.