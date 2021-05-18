В Белоруссии началась внезапная проверка ракетных войск

Накануне первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных cил Белоруссии Игорь Король заявил, что стратегическая бомбардировочная авиация НАТО в ходе демонстративных полетов отрабатывает варианты нанесения ударов по Белоруссии и России. По его словам, в этом году у границ Белоруссии было совершено девять таких полетов. Король добавил, что каждую неделю фиксируется более 30 полетов различной разведывательной авиации стран НАТО — от самолетов стратегической разведки до тактических разведывательно-ударных беспилотников.

По словам заместителя государственного секретаря Совета безопасности республики генерал-майора Владимира Арчакова, у границ Белоруссии постоянно наращивается военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, не прекращается строительство объектов инфраструктуры и увеличивается количество военных учений.