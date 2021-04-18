Совбез Белоруссии заявил о росте числа военных учений Запада у границ

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Иностранные государства постоянно наращивают военное присутствие у границ Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики генерал-майор Владимир Арчаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается [у белорусских границ]. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», — отметил генерал.

По его словам, только в 2020 году Польша, Литва и Латвия провели более 70 военных учений, а в этом году «уже прошло и известно еще о 30 учениях».

Арчаков отметил, что у белорусских границ «буквально круглые сутки» без перерыва «иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство».