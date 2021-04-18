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Совбез Белоруссии заявил о росте числа военных учений Запада у границ

Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Иностранные государства постоянно наращивают военное присутствие у границ Белоруссии, заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики генерал-майор Владимир Арчаков в интервью телеканалу «Беларусь 1».

«Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается [у белорусских границ]. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается», — отметил генерал.

По его словам, только в 2020 году Польша, Литва и Латвия провели более 70 военных учений, а в этом году «уже прошло и известно еще о 30 учениях».

Арчаков отметил, что у белорусских границ «буквально круглые сутки» без перерыва «иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство».

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Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

14 апреля начальник Генерального штаба вооруженных сил республики генерал-майор Виктор Гулевич на заседании военного комитета ОДКБ заявил, что продолжается активность стран НАТО у границ России и Белоруссии, в частности речь идет о развертывании разведывательных центров и центров перевозок, совершенствовании объектов военной инфраструктуры, в том числе по приему иностранных контингентов, уточнил он.

В декабре прошлого года начальник главного управления Генштаба ВС республики Руслан Косыгин отмечал высокий уровень разведывательной деятельности натовских стран у границ Белоруссии. По его словам, в неделю у границ страны пролетают около 25 разведывательных самолетов.

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Кроме того, в последние годы в соседних с Белоруссией западных странах идет модернизация военной инфраструктуры альянса, в том числе аэродромов и военно-морских баз, говорил генерал. НАТО активно развивают в европейских странах систему противоракетной обороны. За последнее время в регионе участились военные учения блока. Все это, предупредил Косыгин, позволит США и НАТО в короткие сроки развернуть в Восточной Европе ударные группировки войск и подготовить их к боевым действиям.

Президент Александр Лукашенко заявлял, что военные учения, проведенные Белоруссией на западе республики, позволили «образумить» внешние силы. Белоруссия дала понять, что у нее «хороший кулак».

«Мы посмотрели западный наш регион, присмотрелись, пристрелялись, по-военному говоря. Наверное, это все-таки образумило там, за пределами страны, что мы имеем хороший кулак и можем очень серьезно ответить», — обещал Лукашенко.

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