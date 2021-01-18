В Белоруссии назвали даты проведения совместных с Россией учений

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России пройдут совместные учения двух стран «Запад-2021». Об этом сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает БелТА.

«В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства», — сказал Хренин.

В ходе учений вооруженные силы планируют отработать как вопросы подготовки применения региональной группировки войск обеих стран, так и ведения армейских операций. Военные планируют испытать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений в городских условиях, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружений, а также обменяться опытом между офицерами России и Белоруссии.

Хренин также заявил, что на учения пригласят наблюдателей из других стран, в том числе западных.