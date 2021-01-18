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В Белоруссии назвали даты проведения совместных с Россией учений

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

С 10 по 16 сентября на территории Белоруссии и России пройдут совместные учения двух стран «Запад-2021». Об этом сообщил белорусский министр обороны Виктор Хренин, передает БелТА.

«В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства», — сказал Хренин.

В ходе учений вооруженные силы планируют отработать как вопросы подготовки применения региональной группировки войск обеих стран, так и ведения армейских операций. Военные планируют испытать новые способы совместных действий сводных штурмовых подразделений в городских условиях, оценить эффективность новых и модернизированных образцов вооружений, а также обменяться опытом между офицерами России и Белоруссии.

Хренин также заявил, что на учения пригласят наблюдателей из других стран, в том числе западных.

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Фото:Алексей Дружинин / РИА Новости

Как пишет Naviny.by со ссылкой на пресс-службу Минобороны Белоруссии, руководить учениями будут начальники генштабов вооруженных сил обеих стран. В ведомстве уточнили, что предложение об их проведении поступило от российской стороны.

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Это будут четвертые учения такого рода. Последний раз совместные учения «Запад» проходили в сентябре 2017 года. В них приняли участие почти 13 тыс. военнослужащих: примерно 7,2 тыс. со стороны Белоруссии и около 5,5 тыс. — от России. Кроме того, в маневрах приняли участие примерно десять кораблей, 70 самолетов и вертолетов, 200 орудий, минометов и систем залпового огня, а также 250 танков.

военные учения Белоруссия министерство обороны армия генштаб
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