МИД связал попытку госпереворота в Белоруссии с работой спецслужб США

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подготовка госпереворота в Белоруссии не могла проходить без ведома американских спецслужб. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что расследование ведет ФСБ, поэтому МИД не имеет компетенции раскрывать подробности дела. При этом она обвинила власти США в «государственном терроризме».

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По его словам, в этом участвовали иностранные спецслужбы.