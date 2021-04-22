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МИД связал попытку госпереворота в Белоруссии с работой спецслужб США

Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Подготовка госпереворота в Белоруссии не могла проходить без ведома американских спецслужб. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Трудно себе представить, чтобы акции подобного масштаба организовывались без ведома американских спецслужб, тем более мы знаем, как фигурантов этого дела консультировали в западных столицах», — сказала она.

При этом Захарова отметила, что расследование ведет ФСБ, поэтому МИД не имеет компетенции раскрывать подробности дела. При этом она обвинила власти США в «государственном терроризме».

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17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него готовилось покушение и похищение его детей. По его словам, в этом участвовали иностранные спецслужбы.

«Мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей», — сказал Лукашенко.

Вечером того же дня ФСБ совместно с белорусским КГБ задержала двух человек — имеющего гражданство Белоруссии и США Юрия Зенковича и белоруса Александр Федута. По данным спецслужб, задержанные планировали военный переворот 9 мая в Минске.

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