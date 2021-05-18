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Вопрос о завершении строительство газопровода «Северный поток 2» должен решиться в течение года. Об этом сообщил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер, выступая на германо-российском форуме «Потсдамские встречи», передает «Интерфакс».

«Проблемы, которые есть в настоящий момент, это не отсутствующие разрешения», — сказал он. Он отметил, что для продолжения строительства уже было получено множество разрешений не только в Германии, но и в скандинавских странах. Альтмайер уточнил, что для завершения не хватает «небольшого участка», и дальнейший ход работ будет зависеть лишь от эффективности действий прокладчиков трубы.

Министр добавил, что правительство Германии до сих пор «успешно преодолевает все возможные эскалации и конфликты, возникающие в этой связи».

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