Депутат Рашкин сообщил о положительном тесте на COVID-19

Валерий Рашкин (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин заразился коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Дорогие друзья, сдал положительный тест на ковид. Чувствую себя хорошо», — написал он.

По словам депутата, из-за его болезни он был вынужден отменить предстоящий эфир с депутатом Госдумы Николаем Бондаренко, проведение которого политики ранее анонсировали на YouTube-канале Рашкина. Он добавил, что зрителей ожидает ролик, где депутаты обсуждают предстоящие выборы, а в прямом эфире пообещал встретиться позже.

Ранее Рашкин просил Роспотребнадзор проверить слова телеведущей программы «Жить здорово!» Елены Малышевой, заявившей, что ношение масок не снижает риск заражения коронавирусом. Так, в одном из выпусков программы Малышева заявила, что, отменив масочный режим в стране, можно было бы видеть более легкие формы заболевания. «Если вы в маске, вы дышите своими микробами и вирусами, увеличивая их концентрацию. А без маски концентрация уменьшается», — говорила она.