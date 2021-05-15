В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании
Учеников и персонал нескольких казанских школ эвакуировали после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — рассказали в мэрии.
По данным источника «Интерфакса», были эвакуированы 15 школ.
Накануне в мэрии сообщали об эвакуации около 80 детей из школы № 27. На месте работали сотрудники всех оперативных служб. По итогам обследования специалисты пришли к выводу о ложном характере вызова.