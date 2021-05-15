В Казани эвакуировали несколько школ из-за сообщений о минировании

11 мая в школе № 175 в Казани бывший ученик Ильназ Галявиев открыл огонь по учащимся и персоналу. В результате погибли семеро детей и двое взрослых, еще 23 человека получили ранения. Через несколько часов стрелок был задержан оперативниками, в суде он признал свою вину.

Очевидцы происшествия рассказывали, что слышали взрыв во время нападения. Позднее в СК уточнили, что нападавший не закладывал самодельную бомбу в школе, а взорвал ее при входе в здание.