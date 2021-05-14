В Казанской школе № 27 эвакуировали 80 детей после сообщения о бомбе

Фото: Рустам Кильсинбаев / ТАСС

Около 80 детей были эвакуированы из казанской школы № 27 после информации о заложенном взрывном устройстве. Об этом сообщили в Telegram мэрии города Казань.

«После сообщения о заложенном взрывном устройстве в школе 27 дети эвакуированы в школу 41. Это около 80 детей», — сказано в сообщении.

По информации мэрии, на место уже прибыл глава Вахитовского и Приволжского районов Марат Закиров, а также сотрудники всех оперативных служб.

По итогам обследования специалисты пришли к выводу о ложном характере вызове. Взрывных устройств обнаружено не было.