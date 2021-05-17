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ВМФ получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Военно-морской флот России в 2021 году получит 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов, рассказал «РИА Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По словам Поспелова, в их число войдут атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег» проекта «Борей-А» и первая серийная подлодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М».

Поспелов добавил, что планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет.

«Будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения», — заключил Поспелов.

ВМФ получит три атомные подлодки до конца 2021 года
Общество
Фото:Олег Кулешов / РИА Новости

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказывал, что ВМФ получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск». Он добавил, что в этом году также будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Атомную подлодку «Князь Олег» начали строить в июле 2014 года на «Севмаше» в Северодвинске, а спустили на воду в июле 2020 года. Это корабль проекта 955 «Борей», который разработало Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».

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Подлодку «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» Военно-морской флот должен был получить в декабре 2020 года. 7 мая 2021 года «Казань» была принята в состав ВМФ.

Подлодку «Новосибирск» (первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М «Ясень-М») спустили на воду на заводе «Севмаш» в Северодвинске в конце 2019 года.

ВМФ России корабли ВМФ Владимир Поспелов
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