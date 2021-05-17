ВМФ получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году

Ранее главнокомандующий ВМФ Николай Евменов рассказывал, что ВМФ получит в 2021 году три атомные подлодки — стратегическую «Князь Олег» и две многоцелевые «Казань» и «Новосибирск». Он добавил, что в этом году также будут заложены два ракетных подводных крейсера стратегического назначения «Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской».

Атомную подлодку «Князь Олег» начали строить в июле 2014 года на «Севмаше» в Северодвинске, а спустили на воду в июле 2020 года. Это корабль проекта 955 «Борей», который разработало Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин».