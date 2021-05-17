ВМФ получит около 40 боевых кораблей и судов в 2021 году
Военно-морской флот России в 2021 году получит 40 боевых кораблей и судов обеспечения различных классов, рассказал «РИА Новости» член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
По словам Поспелова, в их число войдут атомный подводный крейсер стратегического назначения четвертого поколения «Князь Олег» проекта «Борей-А» и первая серийная подлодка «Новосибирск» проекта «Ясень-М».
Поспелов добавил, что планируется сдача кораблей классов фрегат и корвет.
«Будут сдаваться очередные серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3, а также малые ракетные корабли, патрульные катера и суда обеспечения», — заключил Поспелов.