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В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«Подводная лодка торжественно выведена из эллинга предприятия», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Передача «Новосибирска» флоту запланирована на 2020 год. Тогда же, как ранее говорил гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко, военным морякам планируется передать и головную подлодку проекта «Ясень-М» — подводный ракетоносец «Казань», спущенный на воду еще в марте 2017 года. В настоящее время «Казань» проходит испытания, а в начале декабря выполнила торпедные стрельбы в Белом море.

Согласно Военно-морской доктрине России в перспективе подводные лодки проекта «Ясень-М» должны стать основными многоцелевыми атомными подлодками России. В ближайшие годы планируется сдать еще четыре атомные подводные лодки проекта «Ясень-М» — «Красноярск», «Архангельск», «Ульяновск» и «Пермь».

Теги: атомная подводная лодка, Северодвинск, «Ясень-М»
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