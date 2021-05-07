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Политика ,  
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Атомную подлодку «Казань» приняли в состав ВМФ

Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» принят в состав Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. С этого момента атомный подводный ракетный крейсер «Казань» официально вошел в состав ВМФ», — говорится в сообщении.

Церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море
Общество
Атомный подводный крейсер четвертого поколения &laquo;Казань&raquo;, построенный по усовершенствованному проекту &laquo;Ясень-М&raquo;, во время церемонии спуска на воду

В декабре 2020 года сообщалось, что подводная лодка «Казань» в рамках испытаний выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по цели в Белом море. Первоначально предполагалось, что лодка будет сдана еще в 2018 году, однако испытания затянулись.

«Казань» — это модифицированная версия подлодок проекта «Ясень-М». «Ясень» — класс субмарин четвертого поколения с пониженным уровнем акустического поля. Они оснащены крылатыми ракетами «Калибр» и способны поражать цели как на земле, так и на воде и под водой. Длина лодки составляет 120 м, автономность плавания — 100 суток, максимальная глубина погружения — 600 м. Экипаж одной такой субмарины включает 90 человек.

атомная подводная лодка Минобороны ВМФ Северодвинск
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Атомная подлодка «Казань» войдет в ВМФ после срыва сроков испытаний
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Атомная подлодка «Казань» выполнила стрельбу «Ониксом» в Белом море
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