Атомную подлодку «Казань» приняли в состав ВМФ

Фото: Минобороны РФ

Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» модернизированного проекта «Ясень-М» принят в состав Военно-морского флота. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

«На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский военно-морской флаг, который главком ВМФ России адмирал Николай Евменов вручил командиру АПК «Казань» капитану 1 ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке. С этого момента атомный подводный ракетный крейсер «Казань» официально вошел в состав ВМФ», — говорится в сообщении.

Церемония прошла на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

В декабре 2020 года сообщалось, что подводная лодка «Казань» в рамках испытаний выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Оникс» по цели в Белом море. Первоначально предполагалось, что лодка будет сдана еще в 2018 году, однако испытания затянулись.