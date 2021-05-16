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Технологии и медиа ,  
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Эксперты назвали классической «новую» схему обмана пользователей WhatsApp

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Фото: Jens Kalaene / dpa / picture-alliance / Global Look Press
Фото: Jens Kalaene / dpa / picture-alliance / Global Look Press

Схема мошенничества, при которой пользователи WhatsApp получают сообщения о том, что сервис может стать платным из-за изменения политики конфиденциальности, не является новой, рассказал РБК президент АО «Квибрум», специалист по искусственному интеллекту Игорь Ашманов.

Он назвал такой прием классическим примером цепочных писем, который появился в России еще в 1980-х годах — до возникновения интернета.

«Людям по почте приходили письма, в которых сообщалось, что их нужно переписать и отправить своим друзьям, в противном случае человека якобы ожидают несчастья. С появлением интернета рассылать такие письма стало еще легче», — сказал президент АО «Квибрум»,

Ранее о подобной мошеннической рассылке сообщили «РИА Новости». Письма приходят преимущественно людям пенсионного возраста. В них указано, что с 15 мая приложение станет платным. Чтобы этого не произошло злоумышленники предлагают разослать это сообщение 10 контактам.

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Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин полагает, что запустивший такую кампанию человек «хочет поднять хайп на новости о новой политике конфиденциальности».

«Может быть, он потом похвастается среди своих знакомых — что запустил такой флешмоб и какие масштабы он приобрел», — говорит Вакулин.

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По словам эксперта, если WhatsApp выявит автора этой инициативы, то сможет подать на него в суд, поскольку это наносит ущерб мессенджеру. 

В январе руководство WhatsApp заявило о введении новой политики конфиденциальности. Она предусматривает возможность мессенджера делиться информацией с другими приложениями Faceboook. 12 мая сервис объявил, что будет постепенно отключать несогласившихся пользователей от своих услуг. Решение о принятии таких ограничительных мер вступило в силу 15 мая.

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