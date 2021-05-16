ХАМАС возобновил обстрел Тель-Авива после двухчасового перерыва

Движение ХАМАС снова запустило ракеты в направлении израильских городов Ашдод и Тель-Авив. Об этом сообщается на сайте боевого крыла движения «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

«Бригады Иззэддина аль-Кассама» нанесли мощные ракетные удары по Тель-Авиву и его окрестностям, а также запустили десятки ракет на Ашдод в ответ на разрушение башни «Аль-Джаля» и гибель мирных жителей», — говорится в сообщении.

Армия Израиля сообщила, что ХАМАС нанес удары по центральной и южной части страны. «Мужчины, женщины, дети и пожилые люди находятся в укрытиях, защищаясь от направленных на них ракет», — отметили военные.

Израильская армия также сообщила, что самолеты Военно-воздушных сил страны нанесли очередную серию ударов по сектору Газа.