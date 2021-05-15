ХАМАС объявил об остановке обстрелов Тель-Авива на два часа

Боевое крыло движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» объявило о прекращении обстрелов израильского города Тель-Авив на два часа. Об этом сообщает палестинская радиостанция Donya Al Watan со ссылкой на слова представителя движения Абу Обейды.

Обейда уточнил, что ХАМАС не будет обстреливать Тель-Авив с 22:00 субботы до 00:00 воскресенья по местному времени (совпадает с мкс).

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось 10 мая после решения израильских властей выселить ряд арабских семей в Иерусалиме. Это вызвало протесты, переросшие в уличные столкновения в Иерусалиме между арабскими протестующими и израильской полицией.

В ситуацию вмешался ХАМАС. Когда Израиль не исполнил его требования об отводе полиции, группировка начала обстреливать эту страну ракетами. В ответ Израиль атаковал сектор Газа.